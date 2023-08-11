МНЕНИЕ | Арго Лууде: „Если жители сортируют мусор неправильно, перевозчик не должен вывозить отходы“(2)
Этим летом о мусоре пишется много, и, как всегда тема мусора вызывает очень эмоциональные комментарии. Ситуацию глазами перевозчика отходов прокомментировал руководитель AS Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.
Тема отходов обычно возникает, когда а) общественные контейнеры переполнены или б) если мусор не вывезен из чьего-либо дома. Понятно, что при заказе услуги возникает желание, чтобы она работала, как договаривались. В отличие от обычных услуг, услуга вывоза мусора должна работать таким образом, чтобы никто даже не замечал, как она работает. Мусорный бак ведь мог бы опустошаться незаметно, как бы сам собой. Обычно это и является целью мусоровоза: мусорный бак в оговоренном объеме в оговоренном месте опустошается от оговоренных отходов в оговоренный день. Уже из постановки цели видно, что слово „договор“ или „оговорено“ неоднократно используется как обязательное условие для ее выполнения.
Чтобы услуга работала понятно и качественно для обеих сторон, необходимо заранее заключить ряд договоренностей и выполнять их. В то же время, я думаю, и без длинных объяснений понятно, что если та или иная сторона не придерживается договора, в предоставляемой услуге начинает возникать разрыв между ожиданиями и реальностью.
Общественные контейнеры – не лучшее решение
Одна из основных жалоб на общественные упаковочные контейнеры заключается в том, что они зачастую переполнены и в контейнер отходы уже не выбросить. Особенностью общественных упаковочных контейнеров является то, что если количество мусора, образующегося в домашнем хозяйстве, в целом стабильно, например, семья из 4 человек производит более или менее одинаковое количество отходов в определенную единицу времени, то это не относится к общественным контейнерам. Никто точно не знает, кто, зачем и сколько отходов туда привозит. В одну неделю мусор могут принести 10 человек, а на следующей может в тот же контейнер принести свои отходы 100 человек. Однако контейнеры опустошаются по определенной логике, как правило по расписанию.
Разве решение не состоит в том, чтобы ежедневно следить за общественными контейнерами и опустошать их по мере необходимости? На этом этапе нужно понимать, почему мы собираем отходы раздельно — мы хотим (и также должны) сохранять окружающую среду и ресурсы, повторно используя отходы в качестве материала для создания чего-то нового. Однако если раздельный сбор отходов будет означать еще больший ущерб окружающей среде, то зачем вообще этим заниматься? Если бы сотни мусоровозов каждый день проезжали тысячи километров только для того, чтобы на всякий случай объехать все общественные упаковочные контейнеры, ущерб окружающей среде был бы во много раз больше, чем сама польза от раздельного сбора мусора.
Мусоровозы собирают упаковочные отходы со средней частотой, что гарантирует то, что большинство контейнеров не будут переполнены. К сожалению, работая по такому графику все еще возникают проблемы, что некоторые контейнеры так или иначе переполняются. В дополнение к вышесказанному количество туристов или каких-то событий в некоторых районах в связи с летним сезоном часто меняет правила „игры“ . Также, в соответствии с пропускной способностью, постоянно меняются схемы транспортировки упаковки – когда появляется тенденция увеличения количества отдаваемых отходов, меняется и плотность опустошения контейнеров. Но и несмотря на это все равно встречаются случаи, что где-то есть контейнер, который неожиданно для всех опять переполнен.
Увеличение количества общественных контейнеров все равно не решит эту проблему: на складах нет впустую стоящих контейнеров, чтобы по мере необходимости временно устанавливать их на каких-нибудь фестивалях или других мероприятиях. Контейнеры дорогие, их транспортировка дорогая, а если они наполняются только во время какого-то большого мероприятия, то экономически и экологически нецелесообразно привозить их туда, чтобы они большую часть времени стояли пустыми.
К сожалению, действующая уже 20 лет система общественных контейнеров так и не начала функционировать должным образом – помимо проблем с переполнением нас также преследует слишком малое обращение упаковочных отходов, доходящих до контейнеров. Другими словами: большинство людей не утруждают себя привозом отходов в общественный контейнер. Это означает, что нужно найти другое рабочее и удобное решение: сбор упаковки должен происходить в месте происхождения – рядом с домами, на предприятиях, в магазинах. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем двигаться в этом направлении по всей Эстонии.
Сложенные в неправильные контейнеры отходы не будут опустошаться
Качественная услуга по вывозу отходов основывается на ряде договоренностей, которые должны соблюдать как перевозчик отходов, так и человек, создающий и выбрасывающий отходы. К сожалению, проблема организованного вывоза мусора, возникающая при смене перевозчика, заложена в самой системе организованного вывоза мусора. В этом случае нужно немного терпения и вежливости по отношению друг к другу, и эти заботы скоро исчезнут – новый перевозчик узнает, где находятся клиенты и какие у них контейнеры, и вскоре вывоз мусора снова заработает также, как и прежде.
Сейчас становится все более важным, чтобы правильные (согласованные) отходы находились в правильном (согласованном) контейнере. Если в старые времена можно было похлопать себя по плечу за то, что вы относили собранный в один мешок мусор в положенное место, а не условно говоря в лес, то теперь этого уже недостаточно. Отходы должны быть правильно размещены в разные контейнеры по типу, а если этого не сделано, то придется смириться с тем, что контейнер не будет опустошен. К примеру, мы бы не хотели принимать дом от застройщика, у которого протекает крыша, хотя строитель говорит, что это ведь всего лишь маленькая протечка – так-то ведь с домом все в порядке.
Если в договоре прописано, что в смешанных отходах не должно быть биоотходов, это означает, что биоотходы должны быть помещены в отдельный контейнер или компостированы, если на компостирование есть разрешение. Если биоотходы находятся среди смешанных отходов, то мусоровоз просто не будет вывозить смешанные отходы. Плач, жалобы и кучи статей в этом контексте не помогут, так как существуют договоренности — биоотходы нужно отделять от другого мусора. Точно так же и с упаковочными отходами – если контейнер предназначен для упаковочных отходов, то там должны быть именно упаковочные отходы. Поэтому, например, черный мешок для мусора не является упаковкой.
Для отлаженного вывоза мусора важно, чтобы обе стороны выполняли договоренности. Перевозчик отходов должен выполнять свое соглашение, но он также должен убедиться, что содержимое контейнера для отходов соответствует типу собираемых отходов.
Зачем мы все это делаем? Нет, причина не заключается в тайном заговоре масонов или какой-либо другой сектантской организации, а в желании максимально экономно использовать имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Я родился, когда в мире было меньше 4 миллиардов человек, сегодня их 8 миллиардов. Однако за эти полвека земной шар под нашими ногами не вырос вдвое. Для баланса нам нужно быть экономичными, и все должно начинаться с правильной сортировки отходов.
В заключение хочется сказать – если хочешь изменить мир, начни с самого себя!
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