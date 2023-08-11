МНЕНИЕ | Арго Лууде: „Если жители сортируют мусор неправильно, перевозчик не должен вывозить отходы“

Тема отходов обычно возникает, когда а) общественные контейнеры переполнены или б) если мусор не вывезен из чьего-либо дома. Понятно, что при заказе услуги возникает желание, чтобы она работала, как договаривались. В отличие от обычных услуг, услуга вывоза мусора должна работать таким образом, чтобы никто даже не замечал, как она работает. Мусорный бак ведь мог бы опустошаться незаметно, как бы сам собой. Обычно это и является целью мусоровоза: мусорный бак в оговоренном объеме в оговоренном месте опустошается от оговоренных отходов в оговоренный день. Уже из постановки цели видно, что слово „договор“ или „оговорено“ неоднократно используется как обязательное условие для ее выполнения.

Чтобы услуга работала понятно и качественно для обеих сторон, необходимо заранее заключить ряд договоренностей и выполнять их. В то же время, я думаю, и без длинных объяснений понятно, что если та или иная сторона не придерживается договора, в предоставляемой услуге начинает возникать разрыв между ожиданиями и реальностью.

Общественные контейнеры – не лучшее решение

Одна из основных жалоб на общественные упаковочные контейнеры заключается в том, что они зачастую переполнены и в контейнер отходы уже не выбросить. Особенностью общественных упаковочных контейнеров является то, что если количество мусора, образующегося в домашнем хозяйстве, в целом стабильно, например, семья из 4 человек производит более или менее одинаковое количество отходов в определенную единицу времени, то это не относится к общественным контейнерам. Никто точно не знает, кто, зачем и сколько отходов туда привозит. В одну неделю мусор могут принести 10 человек, а на следующей может в тот же контейнер принести свои отходы 100 человек. Однако контейнеры опустошаются по определенной логике, как правило по расписанию.