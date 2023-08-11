Невероятно! В Хорватии проведут ММА-турнир на древнеримской арене, где проходили гладиаторские бои

Главным событием турнира на исторической арене станет чемпионский бой между Михалом Андришаком (11-5-1) и обладателем пояса в тяжелом весе Иваном Витасовичем (22-5).

Также в рамках турнира пройдет поединок между Джорданом Бартоном и экс-бойцом UFC Рони Джейсоном. Бартон ранее выступал в Bellator и имеет результат 8-3-1 в ММА. Джейсон идет с результатом 16-10, а также становился победителем шоу The Ultimate Fighter в Бразилии в 2012-м.

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