Невероятно! В Хорватии проведут ММА-турнир на древнеримской арене, где проходили гладиаторские бои
Промоушен Fight Nation Championship готовится провести новый турнир на исторической арене. 2 сентября череда ММА-боев пройдет в Амфитеатре Пулы. Это арена древнеримского периода была основана в хорватском городе Пула в 27 году до нашей эры и принимала гладиаторские бои в I веке нашей эры.
Главным событием турнира на исторической арене станет чемпионский бой между Михалом Андришаком (11-5-1) и обладателем пояса в тяжелом весе Иваном Витасовичем (22-5).
Также в рамках турнира пройдет поединок между Джорданом Бартоном и экс-бойцом UFC Рони Джейсоном. Бартон ранее выступал в Bellator и имеет результат 8-3-1 в ММА. Джейсон идет с результатом 16-10, а также становился победителем шоу The Ultimate Fighter в Бразилии в 2012-м.
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