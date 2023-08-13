Российский пропагандист утверждает, что спрашивал у Путина, почему Беларусь не воюет на стороне РФ. Что тот ему ответил?

Пропагандист рассказал, что у него была возможность лично спросить Путина, почему Беларусь не воюет на стороне России.

„Верховный (верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) ответил: „Зачем?“ Я подумал и понял, что я с ним абсолютно согласен“, — написал Сладков.

Когда произошел этот разговор, пропагандист не уточняет. Отметим, что в июне Владимир Путин встречался с российскими „военкорами“. На том мероприятии также присутствовал Сладков. Однако в пресс-релизе, который опубликовала пресс-служба Кремля, вопрос участия Беларуси в развязанной Россией войне не поднимался ни Сладковым, ни другими участниками встречи.

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