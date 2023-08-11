В ООН потрясены числом неизбирательных ударов по Украине

„Это совершенно недопустимо, - сказала Браун. - Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город. Это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода „Азовсталь“ в Мариуполе в мае прошлого года“.