В ООН потрясены числом неизбирательных ударов по Украине
Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун заявила, что потрясена сообщениями о том, что отель Reikartz в Запорожье, в котором часто останавливаются сотрудники ООН и их коллеги из неправительственных организаций, оказывающих поддержку пострадавшим от войны, пострадал от российского удара по этому городу, нанесенному 10 августа, пишет DW.
„Это совершенно недопустимо, - сказала Браун. - Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город. Это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода „Азовсталь“ в Мариуполе в мае прошлого года“.
По словам Браун, число неизбирательных ударов по гражданской инфраструктуре, в результате которых погибают и получают ранения мирные жители, достигло „невообразимого уровня“.
Она подчеркнула, что подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, и призвала Российскую Федерацию выполнять свои обязательства в этой области и немедленно прекратить неизбирательные нападения на Украину.
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