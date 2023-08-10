Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных

По словам министра, четыре тысячи военных будут осуществлять поддержку пограничников, еще шесть тысяч будут находиться в резерве. Ранее глава пограничной службы Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой направить тысячу военнослужащих на границу с Беларусью.

Блащак также заявил, что в течение двух лет у Польши будет самая сильная сухопутная армия в Европе, если укрепление сферы обороны будет продолжаться. „Лучше потратиться на Войско Польское, чем на иностранные войска“, - добавил министр.

В Польше начали усиливать границу с Беларусью после того, как туда начали перемещаться наемники ЧВК Вагнера. Так, в начале июля на границу отправили 500 полицейских.

В том же месяце Минобороны Беларуси анонсировало совместные учения белорусской армии с наемниками ЧВК Вагнера недалеко от границы с Польшей. Через несколько дней Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что его стали „напрягать“ бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку они хотят „сходить на экскурсию в Варшаву“. В августе Лукашенко заявил, что это была „шутка“. Тем не менее власти Польши считают, что наемников ЧВК Вагнера действительно могут использовать для провокаций на границе.

1 августа Минобороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Минск это отрицает. После этого Польша перебросила к границе с Беларусью боевые вертолеты двух бригад польской армии.