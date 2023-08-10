МНЕНИЕ | Депутаты Рийгикогу, у вас есть месяц, чтобы договориться

Когда через месяц, 11 сентября, на открытие нового сезона соберется полный состав Рийгикогу, есть опасения, что опять начнется праздник обструкции и вотума недоверия, где казан проклинает котел, но оба черны. Коалиция заявляет, что не воспользуется вотумом доверия, если оппозиция позволит парламенту нормально работать. Оппозиция заявляет, что не будет мешать работе, если коалиция станет прислушиваться к ней и считаться с нею.