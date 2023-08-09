Скончался один из участников IRONMAN

„Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что один из участников воскресного триатлона Европейского чемпионата IRONMAN Tallinn 70.3 скончался, - говорится в сообщении. - Во время заплыва сотрудники службы безопасности заметили спортсмена, которому была нужна помощь, и немедленно оказали ее, после чего спортсмена доставили в ближайшую больницу для продолжения лечения. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, состояние спортсмена ухудшилось, и он скончался“.

Организаторы выражают глубокие соболезнования семье и друзьям спортсмена и обещают, что будут продолжать оказывать им поддержку в это трудное для них время. Также они выражают благодарность персоналу службы безопасности и людям, которые оперативно оказали спортсмену медицинскую помощь.

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