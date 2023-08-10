МНЕНИЕ | Мы встретились в маршрутке. Алексей Яблоков — о тайных переговорах сверхдержав

На днях в Саудовской Аравии состоялась официальная встреча по поводу урегулирования российско-украинских отношений. На переговоры приехали представители 40 стран. Россию не позвали. Да и встреча ничего не прояснила: какие-то намерения, какие-то предварительные шаги…

Конечно, любой здравомыслящий человек понимает, что все эти пышные ритуалы никакой практической пользы не приносят. Настоящие переговоры совершаются тайно, в секретной обстановке и, разумеется, без участия прессы и других лишних людей.

Заявляю это ответственно, с полным знанием дела, поскольку лично побывал на такой встрече. Состоялась она вовсе не в Саудовской Аравии, а на горной дороге из Тбилиси в Ереван. Сразу хочу сказать, что с моей стороны это вышло ненамеренно: я просто купил билет на девятичасовую маршрутку, как делал уже много раз. Но тут колесо судьбы повернулось в неожиданную сторону.

Обычно в таких маршрутках ездят либо тихие россияне с приятными бородами, либо шумные армянские красавицы, которые всю дорогу говорят по видеосвязи, даже стоя у будки пограничника. Но в этот раз всё пошло не так.

На автобус я пришел первым. Почти сразу в салон сели двое: англичанин и американец. Знакомы они не были. Американец — пожилой еврей, похожий на Боба Дилана, с рюкзаком и укулеле, не обратил на меня внимания, зато англичанин стал подробно выспрашивать, откуда я, что сейчас творится в России, а узнав, что я журналист, спросил, к какому крылу я себя отношу — к правому или левому? Я глупо сострил, что в России крылья принято обрезать, но англичанин глубокомысленно кивнул, после чего вышел из маршрутки и больше не появлялся. Он не поехал в Ереван! Просто исчез.