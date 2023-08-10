Отборочный раунд ЛК: „Флора“ потерпела разгромное поражение от чемпиона Румынии

Первый тайм прошел в равной борьбе. Ни у одной из команд не было хороших голевых моментов. Чуть активнее был „Фарул“, но гости переодически огрызались в контратаках. „Фарул“ был намного активнее во втором тайме и вышел вперед на 48-й минуте.

Алибек ворвался в штрафную с левого края и после прострела отправил мяч в нижний угол. На 80-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Игрок „Флоры“ совершил не точную передачу, Алибек тут же забрал мяч и нанес удар в штангу и отрикошетил к Будеску, который отправил мяч в пустые ворота. По окончании основного времени „Флоре“ удалось создать два опасных момента подряд, но сократить отставание в счете не удалось.

Последнее слово оказалась за хозяевами. На последних минутах второго тайма Кейруш после подачи уголовного забил третий мяч и довел итоговый счет до разгромного.

Ответная встреча „Флоры“ и „Фарула“ состоится 16 августа на „А. Ле Кок Арене“ в Таллинне.

До матча:

Обе команды начали евросезон с первого отборочного раунде Лиги чемпионов, где „Флора“ по сумме двух встреч (0:4) уступила польскому клубу „Ракув“, а „Фарул“ потерпел поражение от молдавского клуба „Шериф“ (1:3).

В то время как „Флора“ благодаря жеребьёвке прошла сразу в третий отборочный раунд Лиги конференций, „Фарул“ играл во втором отборочном раунде ЛК, где по сумме двух встреч одолел чемпиона Армении „Урарту“ (6:4).

„Фарул“ во многом полагается на местных игроков, но есть и легионеры на второстепенных ролях. Одним из самых интересных игроков является 28-летний нападающий Ривалдиньо. Он сын легенды бразильского футбола Ривалдо.

„Они любят комбинационный футбол, играют свободно и подчеркивают свои технические навыки. Определенно, это совсем другая ситуация, чем та, с которой мы привыкли сталкиваться в Эстонии, например, по сравнению с „Курессааре“. В Европе игра проходит в более быстром темпе, а игроки более техничны, нам нужно к этому быстро адаптироваться“, — сказал главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн.