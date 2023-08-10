Отборочный раунд ЛК: „Флора“ потерпела разгромное поражение от чемпиона Румынии
В четверг таллиннская „Флора“ в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций потерпела поражение от чемпиона Румынии „Фарула“ (0:3). Ответная встреча „Флоры“ и „Фарула“ состоится 16 августа на „А. Ле Кок Арене“ в Таллинне.
Первый тайм прошел в равной борьбе. Ни у одной из команд не было хороших голевых моментов. Чуть активнее был „Фарул“, но гости переодически огрызались в контратаках. „Фарул“ был намного активнее во втором тайме и вышел вперед на 48-й минуте.
Алибек ворвался в штрафную с левого края и после прострела отправил мяч в нижний угол. На 80-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Игрок „Флоры“ совершил не точную передачу, Алибек тут же забрал мяч и нанес удар в штангу и отрикошетил к Будеску, который отправил мяч в пустые ворота. По окончании основного времени „Флоре“ удалось создать два опасных момента подряд, но сократить отставание в счете не удалось.
Последнее слово оказалась за хозяевами. На последних минутах второго тайма Кейруш после подачи уголовного забил третий мяч и довел итоговый счет до разгромного.
Ответная встреча „Флоры“ и „Фарула“ состоится 16 августа на „А. Ле Кок Арене“ в Таллинне.
До матча:
Обе команды начали евросезон с первого отборочного раунде Лиги чемпионов, где „Флора“ по сумме двух встреч (0:4) уступила польскому клубу „Ракув“, а „Фарул“ потерпел поражение от молдавского клуба „Шериф“ (1:3).
В то время как „Флора“ благодаря жеребьёвке прошла сразу в третий отборочный раунд Лиги конференций, „Фарул“ играл во втором отборочном раунде ЛК, где по сумме двух встреч одолел чемпиона Армении „Урарту“ (6:4).
„Фарул“ во многом полагается на местных игроков, но есть и легионеры на второстепенных ролях. Одним из самых интересных игроков является 28-летний нападающий Ривалдиньо. Он сын легенды бразильского футбола Ривалдо.
„Они любят комбинационный футбол, играют свободно и подчеркивают свои технические навыки. Определенно, это совсем другая ситуация, чем та, с которой мы привыкли сталкиваться в Эстонии, например, по сравнению с „Курессааре“. В Европе игра проходит в более быстром темпе, а игроки более техничны, нам нужно к этому быстро адаптироваться“, — сказал главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн.
Капитан „Флоры“ Константин Васильев добавил: „Их технические качества и индивидуальные качества находятся на очень высоком уровне, особенно в атакующей фазе. Мы должны быть очень сосредоточены и давать им как можно меньше свободного пространства. Довольно сильный состав, как и у большинства европейских команд. Чемпионы Румынии не мальчики для битья“.
„Флора“ отправилась в Румынию в составе из 23 человек, в который вошли, в частности, 19-летний вратарь Каур Кивила, присоединившийся к клубу летом, и 17-летний нападающий Тристан Пайо, перешедший летом во „Флору“ из футбольного клуба „Табасалу“. Центральный защитник Хенрик Пюрг, который в этом году часто получает травмы, также находится в расположении главного тренера Юргена Хенна. Таллиннской команде в сегодняшнем матче не смогут помочь травмированные полузащитник Владислав Крейда и нападающий Марк Андерс Лепик.
В случае выхода в следующий раунд „Флора“ сыграет с командой, проигравшей в противостоянии в третьем отборочном раунде Лиги Европы между азербайджанским клубом „Карабах“ и финским „ХИКом“.
Ответная встреча „Флоры“ и „Фарула“ состоится 16 августа на „А. Ле Кок Арене“ в Таллинне.
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