Норвежский футболист разорвал контракт с российскими клубами из-за атак дронов на „Москва-Сити“

По его словам, причиной разрыва контракта стали атаки дронов на „Москва-Сити“, произошедшие в ночь на 30 июля и на 1 августа, пишет Медуза.

„Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в „Москва-Сити“. Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с „Ростовом“ будем обращаться в арбитражный суд“, — рассказал Пивоваров в беседе с изданием „Спорт-Экспресс“.

Представитель „Динамо“ добавил, что Норманн жил неподалеку от „Москва-Сити“, но это был его личный выбор, поскольку клуб предлагал ему переехать.

Пивоваров считает, что норвежец использовал ситуацию с атаками на „Москва-Сити“ лишь как предлог для того, чтобы разорвать контракт и уйти из клуба бесплатно. Контракт Норманна с „Динамо“ заканчивается на следующей неделе, уточнил представитель клуба.

Матиас Норманн перешел в „Ростов“ в 2019 году, став одним из лучших игроков сезона по версии Российского футбольного союза. В 2021–2022 годах он выступал на правах аренды в английском „Норидж Сити“.

В марте 2022 года Норманн заявлял о нежелании возвращаться в Россию, но в сентябре перешел в „Динамо“ на правах годичной аренды с правом выкупа. В национальной сборной Норвегии отказались от вызова Норманна из-за его перехода в „Динамо“, отмечает РБК. За московский клуб норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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