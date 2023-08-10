У пассажира судна Viking Line обнаружили корь. Возможна вспышка заболевания

Как сообщила пресс-секретарь Viking Line Криста Грёнлунд, компания проинформировала всех находившихся на борту людей о риске заражения корью. „Каждому пассажиру было отправлено SMS-сообщение, в котором указали, к кому следует обращаться, если возникнут вопросы, - сказала она, добавив, что меры, разработанные по время пандемии коронавируса, способствовали расследованию этого случая, например, точно было установлено передвижение пассажира. - Находясь на борту, он, зная о том, что болен, старался как можно меньше контактировать с людьми. Тем не менее следует помнить о том, что корь очень заразное заболевание“.