Советник омбудсмена РФ по правам ребенка был связан с неонацистами

Алексей Петров - 27-летний советник уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой - в период с 2011 по 2014 годы, когда ему было от 16 до 19 лет, размещал в соцсетях посты, связанные с группировкой WotanJugend и другими неонацистскими объединениями. Об этом в среду, 9 августа, сообщило агентство Reuters по итогам журналистского расследования.

Так, в 2012 году он выложил на своей странице „В контакте“ видео, имеющее отношение к сторонникам правой идеологии. Кроме того, 16 сентября 2012 года он разместил там же фото футболки с одной из вариаций кельтского креста, зачастую использующегося как политический символ ультраправых, а также бейсболки с цифрами 88 (отсылка к нацистскому приветствию „Heil Hitler“, „H“ - восьмая буква алфавита).

В 2013 году он опубликовал комментарий в соцсети „В контакте“ со словами „Римский салют, от сердца к солнцу“, также отсылающий к нацистскому приветствию.

В Skype Петров, по данным Reuters, был зарегистрирован с аккаунтом wotan_jugend8989. Его учетная запись в Instagram - fanat1k8814, отмечает агентство, при этом 88 - отсылка к Heil Hitler, а 14 - к американскому неонацисту Дэвиду Лэйну.

Возродить „Великую Россию“

Петров отписался более чем от 150 групп „В контакте“ после того, как агентство Reuters направило ему свои вопросы, уточнили журналисты. Одна из них, под названием „Stay White“ (“Оставайтесь белыми“) называет себя группой для славян, которые хотят возродить „Великую Россию“. Он также удалил некоторые видеоролики и изменил настройки приватности одного из своих аккаунтов, отмечает агентство.

Хотя Петров размещал материалы, связанные с ультраправыми группировками, ни в одном из сообщений, проанализированных Reuters, он не выражал явного одобрения их деятельности.