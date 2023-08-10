„Белорусы снова восстанут“. Светлана Тихановская о протестах, войне, борьбе и будущем Беларуси

Напомним, Светлана Тихановская выдвинулась кандидатом в президенты Беларуси вместо своего мужа, оппозиционера Сергея Тихановского, арестованного Лукашенко накануне предвыборной кампании. Светлана была избрана президентом Беларуси 9 августа 2020 года, набрав почти 80% голосов. Однако результаты выборов были подтасованы в пользу Александра Лукашенко, а массовые протесты против подтасовок были подавлены силой. Тысячи участников протестов были схвачены и подвергнуты зверским пыткам в белорусских тюрьмах. Особенно жестоким пыткам подвергались женщины и те, кто разговаривал на белорусском языке. Светлана Тихановская и ее соратники, так же, как и десятки тысяч участников протестов, были вынуждены бежать из Беларуси и сейчас находятся в изгнании. Муж Светланы, Сергей Тихановский, сейчас находится в белорусской тюрьме.