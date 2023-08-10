„Белорусы снова восстанут“. Светлана Тихановская о протестах, войне, борьбе и будущем Беларуси(9)
В день годовщины белорусских выборов 2020 года латвийский портал Delfi поговорил с избранным президентом Беларуси Светланой Тихановской об итогах протестов, их влиянии на позицию белорусского диктатора Александра Лукашенко в российско-украинской войне, перспективах вооруженного сопротивления в Беларуси, репрессиях, угрозе „Вагнера“ для стран Балтии и положении российской и белорусской оппозиции в изгнании.
Напомним, Светлана Тихановская выдвинулась кандидатом в президенты Беларуси вместо своего мужа, оппозиционера Сергея Тихановского, арестованного Лукашенко накануне предвыборной кампании. Светлана была избрана президентом Беларуси 9 августа 2020 года, набрав почти 80% голосов. Однако результаты выборов были подтасованы в пользу Александра Лукашенко, а массовые протесты против подтасовок были подавлены силой. Тысячи участников протестов были схвачены и подвергнуты зверским пыткам в белорусских тюрьмах. Особенно жестоким пыткам подвергались женщины и те, кто разговаривал на белорусском языке. Светлана Тихановская и ее соратники, так же, как и десятки тысяч участников протестов, были вынуждены бежать из Беларуси и сейчас находятся в изгнании. Муж Светланы, Сергей Тихановский, сейчас находится в белорусской тюрьме.
- После президентских выборов 2020 года прошло три года. Протесты были жестоко подавлены. Беларусь оказалась втянута в российско-украинскую войну. Каковыми сейчас, после всех этих событий, представляются итоги этих выборов и последовавших за ними протестов, которые, как тогда казалось, полностью провалились?