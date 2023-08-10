Взрыв и пожар в Домодедово. Что известно?

По данным „РИА Новости“, которое ссылается на МЧС России, пожар произошел на территории автосервиса, площадь возгорания – 1 тыс. кв. м.

Astra публикует видеозаписи очевидцев, на которых видно сильное пламя и большой столб дыма.

В телеграм-каналах распространяется информация, что местные жители якобы слышали звуки, похожие на работу средств ПВО, однако подтверждения этих данных нет. Также сообщается, что взорваться могли газовые баллоны.

В ночь на среду российские власти сообщили, что сбили в районе Домодедово украинский боевой беспилотник. Второй дрон, по их данным, был уничтожен в Одинцовском районе Подмосковья.

Главное управление МЧС России сообщило некоторые подробности пожара, который произошел в городе Домодедово

„В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, вл. 1, стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м“, – сообщили агентству ТАСС в ведомстве.

В МЧС уточнили, что горит автосервис. Причина пожара неизвестна.

В районе места возгорания находится несколько автосервисов, мастерских и автомоек.

Аэропорт „Домодедово“ находится примерно в 10 км от этого места.

Во „Внуково“ и „Домодедово“ ночью задержали десятки рейсов

Московские аэропорты „Внуково“ и „Домодедово“ минувшей ночью вводили ограничения на полеты, сообщают российские СМИ.

Агентству „РИА Новости“ в пресс-службе „Внуково“ сообщили, что ограничения вводились „по независящим от аэропорта причинам“. В „Домодедово“ сказали, что это было сделано „в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов“.

Судя по табло аэропортов и данным сервиса Flightradar24, в общей сложности было задержано несколько десятков рейсов. Ограничения действовали примерно с 2 ночи до 5 часов утра.

Российские телеграм-каналы сообщали, что в аэропортах вводился план „Ковер“ – обычно он действует в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность.

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