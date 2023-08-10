ФОТО | Эстонская сборная по баскетболу проиграла Финляндии товарищеский матч
В среду эстонская баскетбольная команда встретилась с Финляндией в товарищеском матче в Эспоо. После первой четверти Эстония вела 29:21, к перерыву Эстония была впереди 50:46. После трех четвертей Финляндия вышла вперед 62:61, а в итоге Финляндия выиграла 86:80.
Самым результативным в составе проигравших стал Хенри Дрелль, набравший 21 очко.
Для сборной Эстонии игра с финнами стала последней проверкой перед участием в олимпийском предквалификационном турнире, который пройдет в Таллинне с 12 по 15 августа.
Соперниками сборной Эстонии будут команды Чехии, Израиля и Северной Македонии. В группе нужно занять как минимум второе место, чтобы пройти в плей-офф, матчи которого пройдут в польском Гливице.
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