Что известно о Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв

Власти Московской области отвергают версию об атаке беспилотника, которая активно распространялась в российских телеграм-каналах в первые часы после взрыва.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждает, что взорвалась пиротехника, а завод уже не занимается производством оптики (в том числе и военного назначения).

Директор компании „Пиро-Росс“, которая арендовала площади завода под склад пиротехники, заявил телеграм-каналу Baza, что взрыв якобы произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы.

Загорский оптико-механический завод (Загорском при советской власти назывался Сергиев Посад), созданный в середине 1930-х, занимается разработкой и производством оптических и оптико-электронных приборов, в том числе военного назначения. Завод выпускает различные прицелы и бинокли, тепловизоры, головки самонаведения.

Предприятие входит в состав холдинга „Швабе“, который, в свою очередь, включён в „Ростех“.

В 2018 году завод презентовал Минобороны России „новейшую систему обнаружения лазерного излучения“.

На сайте „Швабе“ говорится, что разработка предупреждает об угрозе атаки охраняемого объекта и предназначена для выполнения служебно-боевых задач ВМФ.

Помимо продукции военного назначения завод выпускает измерительные приборы для проведения клинических, биохимических, бактериологических и другого рода исследований. На предприятии также производится оборудование, которое используется офтальмологами.

Однако приоритетным направлением работы остается оптика для военных. Об этом свидетельствуют и госконтракты, опубликованные ранее на сайте госзакупок.

Издание „Агентство“ (включено в России в реестр „иноагентов“) обратило внимание, что хотя госконтракты завода прекратили публиковаться вскоре после начала войны в Украине, данные о ряде оборонных заказов можно по-прежнему найти на сайте. Это как минимум противоречит заявлению губернатора Подмосковья о том, что завод „к оптике и механике отношения давно не имеет“.