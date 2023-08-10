Прыгунья в высоту из Эстонии завоевала серебряную медаль на молодёжном чемпионате Европы
Прыгунья в высоту Элизабет Пихела завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в возрастной группе до 20 лет в Иерусалиме.
19-летняя Пихела завоевала серебряную медаль, взяв высоту 1,88 метра со второй попытки.
Тренирующаяся под руководством Грит Шадейко Пихела сначала взяла высоту 1,80 с первой попытки, потом высоту 1,83 со второй попытки и снова 1,86 с первой попытки.
Чемпионкой Европы стала сербская звезда Ангелина Топич, которой покорилась высота 1,90.
18-летняя Топич, личный рекорд которой 1,97, совершила всего четыре прыжка: 1,80, 1,86, 1,88 и 1,90 с первой попытки.
У Элизабет Пихела уже была бронзовая медаль чемпионата Европы до 20 лет, который проходил в Таллинне два года назад.
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