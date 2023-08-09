Переворот в Нигере: ЧВК „Вагнер“ и запрет на экспорт урана. Четыре фейка о событиях в стране

Старые и обработанные фотографии, показывающие прибытие „войск Вагнера“.

Во вторник США заявили, что российская ЧВК „Вагнер“ „пытается воспользоваться“ нестабильностью в Нигере, но пока нет никаких свидетельств того, что ее наемники уже там находятся.

Силы ЧВК „Вагнер“ действовали в других африканских странах, таких как соседние с Нигером Мали и ЦАР.

Но по сети разошлось видео с якобы приземляющимся в столице Нигера Ниамее российским военным самолетом. Оно сопровождалось слухами о том, что „силы ЧВК „Вагнер“ уже начали входить в город“.

Самолет на видео действительно совпадает с описаниями российского военного самолета Ил-76, но эти кадры — старые.

Отдел BBC Verify, который занимается проверкой информации, нашел это видео, которое было размещено на YouTube в 2006 году. На нем снято приземление самолета в столице Судана Хартуме.

Здания, показанные на видео, соответствуют постройкам, которые окружают международный аэропорт Хартума.

Другое видео, у которого более 500 тыс. просмотров на TikTok, ошибочно представляет старые кадры c боевиками ЧВК „Вагнер“ в Африке как первое визуальное подтверждение их нынешнего присутствия в Нигере.

Оно было взято из репортажа, показанного французским новостным каналом France 24 в январе прошлого года. В нем рассказывается о присутствии наемников ЧВК „Вагнер“ в Мали, а не в Нигере.

Видео, циркулирующее на TikTok, по-видимому, было отредактировано, чтобы убрать субтитры, которые относятся к Мали, а также избавиться от упоминания названия этой страны в самом начале репортажа.

В другом месте была опубликована старая фотография бойцов ЧВК в Украине вместе с заявлениями о том, что группировка планировала отправить своих бойцов в Нигер.

Однако до сих пор никаких подобных заявлений в телеграм-каналах, связанных с ЧВК „Вагнер“, не появлялось.

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