Звери
11.08.2023, 07:00

Сосед пожаловался в МуПо: в квартире в нашем доме по ночам беснуется какой-то зверь. А вдруг это обезьяна?

 
По ночам кошки могут устраивать в квартире переполох.
По ночам кошки могут устраивать в квартире переполох.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На днях Муниципальной полиции пришлось заниматься решением проблемы одного из жильцов многоквартирного дома, который жаловался на то, что в расположенной выше этажом квартире кто-то беснуется по ночам: до утра двигает мебель и топает как бегемот.

В Муниципальную поступило письмо от живущего в одном из из спальных районов таллиннца, который пожаловался на то, что каждый вечер после 22 часов в квартире этажом выше выпускают на волю некое загадочное животное, которое носится по комнатам. Соседи слышат топот, звуки падающей мебели и других предметов. Шум из квартиры доносится каждую ночь и не стихает до утра.

Автор письма заподозрил, не держат ли соседи обезьяну, и поинтересовался, не может ли Муниципальная полиция прийти на помощь. Человек звонил по номеру 112, но поскольку владелец квартиры не ответил операторам Центра тревоги, ему посоветовали обратиться в МуПо.

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