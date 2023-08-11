11.08.2023, 07:00
Сосед пожаловался в МуПо: в квартире в нашем доме по ночам беснуется какой-то зверь. А вдруг это обезьяна?
ФОТО: | Delfi Meedia
На днях Муниципальной полиции пришлось заниматься решением проблемы одного из жильцов многоквартирного дома, который жаловался на то, что в расположенной выше этажом квартире кто-то беснуется по ночам: до утра двигает мебель и топает как бегемот.
В Муниципальную поступило письмо от живущего в одном из из спальных районов таллиннца, который пожаловался на то, что каждый вечер после 22 часов в квартире этажом выше выпускают на волю некое загадочное животное, которое носится по комнатам. Соседи слышат топот, звуки падающей мебели и других предметов. Шум из квартиры доносится каждую ночь и не стихает до утра.