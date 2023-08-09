На данный момент на Московской бирже доллар торгуется по 97 рублей, а евро - по 107 рублей. Это максимум с 24−25 марта 2022 года.

Таким образом, с начала 2023 года рубль ослаб на 23% - что делает его одной из трех слабейших валют развивающихся рынков - наряду с турецкой лирой и аргентинским песо.

Среди причин такого падения издание называет значительный отток валюты и ухудшение условий внешней торговли в связи с санкциями, введенными против России после вторжения в Украину.

Под развивающимися понимаются рынки стран с рыночной экономикой, интегрированных в мировую экономику, но не имеющих полностью сформировавшихся рыночных институтов.

Вскоре после нападения России на Украину в феврале 2024 года курс доллара на Мосбирже, впрочем, доходил до 120 рублей (а в обменниках стоил еще больше). Затем началось укрепление, продолжавшееся до 29 июня, когда валюты не только прошли довоенный уровень, но и достигли цен 2014 года - 50 рублей за доллар и 52,7 за евро.

Причиной такого рекордного укрепления рубля, впрочем, стали жесткие ограничения. Так, экспортеров обязывали продавать существенную часть валютной выручки за ограниченный срок, а продавать валюту гражданам, наоборот, перестали.

К середине 2022 года ограничения постепенно сняли и курс снова начал расти. Однако в последнее время непрерывное падение российской валюты продолжается уже с конца мая 2023 года.