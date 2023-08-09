Шахматисты Delfi Meedia AS выигрывают на RTU Open и готовы к сегодняшним партиям

Выступающий при поддержке Delfi Константин Лой смог похвастаться двумя победами в трех сыгранных партиях. В первом туре шахматисту пришлось отдать победу достаточно молодому игроку. „У талантливых детей обычно заниженный рейтинг, но играют они сильно. В конце партии мы оказались в равных позициях, и началось повторение ходов, что обычно сводиться к ничьей. Но меня ничья не устраивает, я хотел выиграть. Но так как начал играть на победу, прозевал момент и проиграл“, - поделился ощущениями Константин Лой.

Вторая партия прошла уже намного увереннее и смелее, по ее итогам шахматист забрал заслуженную победу. В третьей партии Лой столкнулся с немецким шахматистом, против которого сразу же началась ожесточенная борьба. Партия закончилась неточным ходом немца, что повлекло за собой выигрышную позицию, а после и победу шахматиста из Delfi. „Спишу на то, что повезло, и буду радоваться“, - прокомментировал Константин Лой.

Журналист Delfi Артем Ариков также получил заслуженные два очка и прошел до четвертой игры. Первая партия прошла с преимуществом представителя Эстонии, но после возникшего опасного момента, получилось сохранить лишь ничью. Вторая партия закончилась победой, а третья вновь ничьей. „На мне сказывается недостаток практики. Примерно после шестого хода мои знания теории закончились, и я начал просто следить за игрой“, - поделился эмоциями после второй партии Артем Ариков.

Сегодня представители Delfi Meedia AS столкнутся с латышами. Настрой шахматистов может только порадовать. „Ощущения хорошие. Сегодня мы выспались, поэтому настрой позитивный“, - сказал Артем Ариков. Константин Лой прокомментировал свое состояние так: „Как растущий цветок лотоса у подножья Храма Истины - безмятежно“.

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