Украина открыла погранпереход с Россией для возвращения беженцев
Пограничные переходы между Россией и Украиной были закрыты с начала вторжения. Сейчас украинские власти открыли один из них для того, чтобы беженцы, перемещённые в Россию, могли вернуться домой, передает @BILD_Russian.
„Выезжать [из России] можно и нужно через гуманитарный коридор Колотиловка — Покровка“, — заявила в среду, 9 августа, вице-губернатор Украины Ирина Верещук.
По её словам, пункт пропуска, расположенный между Сумской областью Украины и российской Белгородской областью работает уже с минувшей субботы — ежедневно через него проходят сотни людей. Украинские власти помогают вернувшимся беженцам добраться до Харькова или до Киева.
Верещук заверила, что беженцам для возвращения в страну не обязательно иметь украинский паспорт — пограничные службы принимают и другие документы, например, свидетельства о рождении.