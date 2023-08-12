Тяжелая история изнасилованной Ракель: „Справедливости нет, насильники свободно разгуливают по улицам“(10)
Жертва насильника, 27-летняя Ракель, вынуждена заново проживать неприятные эмоции. „Первый раз — когда это произошло, а второй — когда я почувствовала, что меня подвело государство. Мне очень интересно, что творится в головах следователей и прокуроров“. Eesti Ekspress рассказывает, через что пришлось пройти женщине после изнасилования и как она добивалась помощи полиции.
„Я не могу сегодня ночью покончить с собой, потому что меня найдут дети. Лучше сначала отведу их в детский сад, чтобы им хотя бы не пришлось этого видеть“. Именно такие мысли навевает Ракель депрессия, вызванная надругательством сексуального характера. В начале года ее изнасиловали.
Вечер 7 января. Ракель спонтанно решает пойти погулять с подругой. Они собираются. В какой-то момент подруга говорит, что недалеко на машине катается ее знакомый, который сможет отвезти их в город. Поскольку Ракель живет на окраине, где трудно поймать такси, она соглашается.