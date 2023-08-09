МНЕНИЕ | Финансовый кризис президента выявил несколько болевых точек

Однако другая новость, касающаяся бюджета канцелярии президента, гораздо яснее, чем кажется: в этом году президентский прием 20 августа поддержали эстонские предприниматели, перечислив около 30 000 евро через Торгово-промышленную палату. Мало того, офис президента хочет в будущем наращивать такое сотрудничество с компаниями.

По данным офиса президента, это обычная практика, используемая в других странах, но в контексте Эстонии это все же вопрос смещения границ. При этом имеет большое значение, используется ли частная поддержка, например, для организации посольского мероприятия или для приема в честь Дня Независимости, который является вторым по важности приемом для главы государства после юбилея Республики. Если вы соглашаетесь на помощь частных спонсоров, то где провести черту? В принципе, госвизит президента в Австралию, например, можно было бы финансировать точно так же — взять с собой группу предпринимателей, для которых будет честью оплатить дорожные расходы президента.