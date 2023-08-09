09.08.2023, 16:16
МНЕНИЕ | Финансовый кризис президента выявил несколько болевых точек
ФОТО: | Delfi Meedia
Скандал с вымогательством или не вымогательством денег офисом президента в последние дни не получил ясности. Правда заключается не только в словах советника президента Тоомаса Сильдама против слов канцлера министерства финансов Мерике Сакса, но и в понимании этих слов. А также в тоне и контексте этих слов и времени, когда они были брошены публике, пишет рубрика Arvamus.
Однако другая новость, касающаяся бюджета канцелярии президента, гораздо яснее, чем кажется: в этом году президентский прием 20 августа поддержали эстонские предприниматели, перечислив около 30 000 евро через Торгово-промышленную палату. Мало того, офис президента хочет в будущем наращивать такое сотрудничество с компаниями.