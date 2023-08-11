Спорт
11.08.2023, 13:42

ФОТО | Из-за рака от известного эстонского культуриста остались только кожа да кости

 
Мареку Кальмус
Мареку Кальмус
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

Известный частный тренер и бодибилдер Марек Калмус прославился благодаря своим мышцам и скандальным заявлениям. Теперь от него остались только кожа да кости, потому что он уже некоторое время борется с тяжелой болезнью.

„Наверняка многие знают, что я уже некоторое время страдаю от серьезной болезни, которая оставила лишь жалкую тень моего прежнего „я“, — написал 52-летний Калмус в Facebook. Причина, по которой он решил обнародовать свою проблему со здоровьем, носит финансовый характер. Мужчина не раскрывает, каким заболеванием он страдает и на какие лекарства собирает деньги.

Марек сказал „Кроонике“, что это рак печени четвертой стадии. Первые симптомы появились еще три года назад, в 2020 году. За последние два года его масса тела уменьшилась на 27 килограммов.

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