МНЕНИЕ | Зерно раздора. О чем спорят Польша с Украиной

Дело в том, что некоторые решения в Польше принимались так, что украинские партнеры узнавали о них от журналистов. Характерный пример — заявление председателя ПиС Ярослава Качиньского на апрельском съезде партии о том, что правительство решило заблокировать импорт и транзит украинского зерна в третьи страны. Это вызвало недовольство в Киеве, которое можно понять. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал этот шаг „недружественным и популистским“. Правда, с весны, когда случилась первая часть зернового конфликта, транзит через Польшу только вырос (стороны в итоге договорились не блокировать его), но в конце июля нервы начали сдавать у всех.

В то же время сельский электорат обычно голосовал за „Право и Справедливость“ — партию, правящую в Польше с 2015 года. Как только начались проблемы с зерном , эта часть населения стала волноваться и ассоциировать свои проблемы, действительно возникшие из-за конкуренции с Украиной, с поддержкой Киева в целом. Этим воспользовались соперники ПиС из крайне правой „Конфедерации“ — политической силы, мягко говоря, антиукраинской. Поэтому накануне выборов правящая партия обратилась к более радикальной риторике, пытаясь не допустить „конфедератов“ на свое электоральное поле.

Из-за российской агрессии Украина не может экспортировать зерно через черноморские порты в довоенном объеме. Евросоюз после 24 февраля 2022 года распахнул двери для украинской сельхозпродукции: Варшава и Киев договорились, что через Польшу зерно может идти транзитом, но оседать в стране не должно. Дело в том, что польские и украинские фермеры — едва ли не самые большие конкуренты в регионе. Ситуацией, когда украинское зерно в больших объемах шло транзитом, воспользовались сомнительные дельцы: какая-то его часть осталась в Польше, из-за чего цены на внутреннем рынке снизились. Назвать виновных польское правительство хотело еще весной, но так этого и не сделало.

Главная проблема политических элит Польши и Украины в том, что они не умеют реагировать, когда их интересы расходятся. Таких вопросов не так уж много, но они есть и будут — это норма для стран-соседей. До 2023 года казалось, что недопонимание сохраняется лишь в трактовке исторических событий, прежде всего связанных с Волынской резней, или, как говорят украинцы, Волынской трагедией 1943 года. Но зерновой кризис доказал, что спорных моментов на самом деле больше.

Первым высказался глава Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач, заявив, что Украина получила большую поддержку и ей „стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы“. В ответ украинский МИД вызвал для объяснений польского посла, а польский — украинского. Также на слова Пшидача оперативно отреагировали в Офисе президента Украины.

„Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение о том, что Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция“, — заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига, добавив, что „именно украинцы сегодня отдают жизнь, в том числе за своих польских друзей“, а в это время у них пытаются „выторговать“ еще что-то. В конце своего заявления Сибига отметил, что „нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью“.

К обмену любезностями подключились чуть ли не все политики ПиС, будто бы соревнуясь в том, кто из них ставит интересы польского народа выше.

Выглядит это все как минимум странновато. Взаимный вызов послов, когда у нас есть множество других каналов коммуникации, — это чересчур. Польский дипломат, который не уехал из Киева, даже когда в 20 километрах от посольства стояли российские танки, такого не заслужил. Говорить публично, что украинцы не знают благодарности, — тоже несерьезно. А связывать зерновые ссоры с военными преступлениями на Волыни, как это сделал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Тут просто без комментариев. В итоге перепалкам рады только Маргарита Симоньян с Владимиром Киселёвым. Им-то послы у дверей МИДов после вручения нот протеста ох как по нраву.