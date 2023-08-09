Новости России
09.08.2023, 11:33

ВИДЕО | На оптико-механическомом заводе в Подмосковье произошел взрыв. Один человек погиб, более 50 ранены

 (66)
Новость дополняется

Российские телеграм-каналы сообщили, что в Сергиевом Посаде Московской области произошел взрыв. В соцсетях публикуют фотографии и видеозаписи густого дыма, поднимающегося над городом.

Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, заявили местные власти.

Как сообщает канал „Занимательная конспирология“, на заводе производят армейскую оптику - бинокли, прицелы для снайперских винтовок, оптику для бронетехники. Телеграм-канал 112 пишет, что взорваться мог склад с пиротехникой. Как стало известно позже, взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий, подтвердила прокуратура Подмосковья.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, ещё пять человек могут находиться под завалами. На месте происшествия работают более 150 человек, в том числе спасатели и кинологические расчеты отряда Центроспасс и Лидер МЧС России.

Дороги рядом с заводом перекрыты для движения автомобилей, пишет Baza.

В шокле, расположенной рядом с местом взрыва, выбило все окна от взрывной волной.

Из-за взрыва повреждены 38 многоквартирных жилых домов, сообщил губернатор. Разрушена также котельная завода, которая снабжала горячей водой ближайшие районы, сообщает русская служба BBC.

Оставить комментарий Читать комментарии (66)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии