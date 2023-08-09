МНЕНИЕ | В России переписывают историю: пакт „Молотова-Риббентропа“ - хотим империю, а не Европу
В России представлены обновленные учебники истории для старшеклассников – это результат труда помощника президента России Владимира Мединского, который перелопатил главы учебников, посвященные ХХ веку, и добавил информацию о так называемой „специальной военной операции“. „Исторический бульон“, сваренный Мединским, оказался даже на первый взгляд мутным и несъедобным. Автор этих строк сам по образованию учитель истории и после знакомства с трудами „липового профессора“ считает, что никакого отношения к исторической науке эти потуги не имеют, отмечает Сергей Ковальченко.
Начнем с событий 1939 года. Справедливости ради, в учебнике говорится о том, что летом 1939 года шли переговоры о военном сотрудничестве между СССР, Великобританией и Францией, но вину за их фиаско возлагают на Францию и Великобританию. Москва же, по версии учебника, ставила перед собой задачу „если не предотвратить войну, то отсрочить ее начало“, когда другие стороны просто тянули резину.