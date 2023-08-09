„ПСЖ“ разрывает все связи с Мбаппе - его фото уже убрали с фасада домашнего стадиона

Кроме того, из официального магазина „ПСЖ“ исчезли футболки с фамилией Килиана Мбаппе.

Отмечается, что Мбаппе по-прежнему намерен остаться в „ПСЖ“ до конца контракта, истекающего в 2024 году. „ПСЖ“ и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи продолжают настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готовы оставить Килиана вне состава, если он не изменит свое решение.

На данный момент стороны остаются непримиримы в этом вопросе.

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