09.08.2023, 17:19
„ПСЖ“ разрывает все связи с Мбаппе - его фото уже убрали с фасада домашнего стадиона
Похоже, конфликт уже не уладить
ФОТО: | REUTERS
Как сообщает El Golazo de Gol, изображение форварда сборной Франции также удалено со стадиона „Парк де Пренс“.
Отмечается, что Мбаппе по-прежнему намерен остаться в „ПСЖ“ до конца контракта, истекающего в 2024 году. „ПСЖ“ и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи продолжают настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готовы оставить Килиана вне состава, если он не изменит свое решение.
На данный момент стороны остаются непримиримы в этом вопросе.
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