„Челси“ угрожает снятие очков из-за сделок при Абрамовиче

Абрамович купил находившийся в финансовом кризисе „Челси“ в 2003 году за £140 млн и превратил его в самый успешный английский клуб на международной арене. В марте 2022 года бизнесмен принял решение продать клуб.



„Челси“ приобрел консорциум Todd Boehly-Clearlake Capital во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли более чем за £2 млрд. Он уже пытался купить клуб в 2019-м, но тогда получил отказ.



Абрамович при продаже клуба договорился с британскими властями о том, что деньги пойдут на помощь „всем жертвам конфликта на Украине“. Однако пока средства не были перечислены куда-либо.