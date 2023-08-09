Футбол
09.08.2023, 14:03

„Челси“ угрожает снятие очков из-за сделок при Абрамовиче

 
Роман Абрамович
Роман Абрамович
ФОТО: BEN STANSALL | AFP

Английская Премьер-лига ведет расследование и проверяет транзакции, проведенные футбольным клубом „Челси“ в то время, когда им владел российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Абрамович купил находившийся в финансовом кризисе „Челси“ в 2003 году за £140 млн и превратил его в самый успешный английский клуб на международной арене. В марте 2022 года бизнесмен принял решение продать клуб.

„Челси“ приобрел консорциум Todd Boehly-Clearlake Capital во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли более чем за £2 млрд. Он уже пытался купить клуб в 2019-м, но тогда получил отказ.

Абрамович при продаже клуба договорился с британскими властями о том, что деньги пойдут на помощь „всем жертвам конфликта на Украине“. Однако пока средства не были перечислены куда-либо.

По данным газеты, новые владельцы клуба сообщили Футбольной ассоциацией Англии, Премьер-лиге и УЕФА, что раскрыли проведение платежей шести офшорным компаниям и другие подозрительные транзакции в 2012-2019 годах. Миллионные выплаты были связаны с трансфером игроков, они не были отражены в финансовой отчетности клуба.

Как отмечает газета, из-за расследования могут возникнуть вопросы к двум руководителям „Челси“ при Абрамовиче — председателю правления Брюсу Баку и директору Марине Грановской (она отвечала за трансферы). Последняя отказалась комментировать Times ситуацию, как и клуб.

Times напоминает, что „Челси“ уже столкнулся со штрафом в €10 млн за нарушение правил финансового фейр-плей в связи с выявленными новым владельцем выплатами агентам при Абрамовиче, которые не попали в финансовую отчетность клуба. Штраф наложил УЕФА. Газета отмечает, что у него есть правило пятилетнего срока давности при рассмотрении нарушений, потому он не может охватить выплаты ранее 2018 года. У Премьер-лиги такого нет.

Источник - РБК

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