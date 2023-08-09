Невероятный успех: книга нарвского писателя бьет рекорды продаж! В чем секрет?

Три года подряд Александр Опенко выпускает свои книги. Приходит лето – новая книга мчится из типографии к читателям в Нарву. Первая – „Тайна персидского дома и другие истории нарвских подземелий“ была тонкой, на скрепке. Вторая – „Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам“ вышла в прошлом году уже на 112 страницах, в твердом переплете с отличным иллюстративным оформлением художника Сергея Хусаинова и с фотографиями открыток, содержание которых Опенко дополнил своими фантазиями. Третью книгу – „Нарвские истории“ – автор презентовал в июле. Она еще толще второй – 126 страниц, с иллюстрациями того же художника, что оформлял вторую книгу гида, но в этот раз Сергей Хусаинов написал сначала полноценные картины маслом на холсте, а потом уже сделал их качественное фото для издания. В „Нарвских историях“ кроме изображений открыток, есть еще снимки современной Нарвы, сделанные фотографом Дмитрием Федоткиным, и фото различных артефактов, о которых пишет Опенко. Многие из них находятся в его личной коллекции, он показывает их участникам экскурсий. А некоторые были взяты из других источников на время для того, чтобы сделать фото, потому что их стоимость и ценность очень высоки, такие суммы вложений нарвский гид и учитель позволить себе не может. Например, некоторые монеты, о которых идет речь в книге, стоят десятки тысяч евро или хранятся в фондах музеев – просто так их не увидеть.

„В книге есть изображения старинных открыток, которые отправлялись из Нарвы или были адресованы жителями, гостям Нарвы, картин с видами Старой Нарвы, и фото – всего больше 100 иллюстративных материалов, – рассказывает Опенко про новую книгу, с которой уже познакомились жители Эстонии. – Было сложно выбрать, так много хотелось включить в книгу“.

В чем же секрет продуктивности Александра Опенко? Как он успевает выпускать по качественной книге в год? Вот пять правил, но они, конечно, не описывают весь его опыт.

Правило №1: Управляй гневом и не обижайся на критику