В Донецке и Днепропетровской области интенсивные обстрелы. Погибли люди, ранен ребенок

По его словам, в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах города ранены 11 человек, в том числе ребенок 2012 года рождения. Кроме того, в Киевском районе один из снарядов попал в автомобиль. Ранены водитель и два грузчика, пишет Медуза.

Еще один человек был ранен в Шахтерске. На территории Октябрьского РЭС под обстрел попала бригада электромонтеров, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.

Пушилин утверждает, что на захваченных украинских территориях, которые находятся под контролем ДНР, в течение 8 августа зафиксировано 95 обстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Российские войска трижды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. По данным главы военной администрации региона Сергея Лысака, в результата удара тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общины погиб 18-летний подросток, еще трое мужчин 21, 35 и 44 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. В ходе обстрелов повреждены пять частных домов, две хозяйственные постройки, церковь, автомобиль и несколько линий электропередач.

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