На Москву двигались два беспилотника, они были сбиты при подлете к российской столице

После Минобороны отчиталось о предотвращении атаки беспилотников в Подмосковье. „Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте“, - сообщил Собянин.