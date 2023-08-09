09.08.2023, 07:37
На Москву двигались два беспилотника, они были сбиты при подлете к российской столице
ФОТО: | IMAGO/SNA
Как сообщил в ночь на среду в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, один беспилотник сбили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.
После Минобороны отчиталось о предотвращении атаки беспилотников в Подмосковье. „Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте“, - сообщил Собянин.
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