Умер легендарный испанский велогонщик
Федерико Баамонтес, первый испанский чемпион веломногодневки „Тур де Франс“, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Reuters.
Причины его смерти не уточняются.
В 1959 году Баамонтес стал первым испанским велогонщиком, выигравшим „Тур де Франс“. Всего за карьеру у него было 11 побед на этапах Гранд-тура: семь — на „Тур де Франс“, три — на „Вуэльте“, одна — на „Джиро д'Италия“.
Баамонтес, известный по прозвищу Орел Толедо, шесть раз побеждал в горной классификации „Тур де Франс“, два раза — на „Вуэльте“, один раз — на „Джиро д'Италия“. Испанцу первому в истории удалось победить в горной классификации на всех трех Гранд-турах.
В 2013 году жюри, которое было выбрано L'Equipe, признало Баамонтеса лучшим гонщиком в истории „Тур де Франс“, специализирующимся на горных этапах.
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