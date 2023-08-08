„Европа нас просто затопчет“. Латвийский депутат о недопустимости выдворения россиян

„23 сентября, когда были приняты эти изменения в законе, я еще не был депутатом. Я сейчас работаю с тем текстом закона, который получил „в наследство“. Самое худшее, наверное, то, что не дали людям прожить эти пять лет без перерегистрации. Что поменяли условия, скажем так, на переправе. [...] Это самое неприятное. Я думаю что это совершенно неправильно. [...] Я абсолютно уверен, что к началу сентября у МВД будет свое предложение, и не просто предложение, а конкретное изменение в законе. Надо переубеждать какую-то часть Сейма, и я чувствую, что у нас это неплохо получается. [...] Я думаю, что каждый здравомыслящий депутат и политик понимает, что приближается очень большая проблема, которую придется решить. Я не думаю, что нам разрешат кого-то выдворять из Латвии. Европейский союз нас просто затопчет за это. Но все-таки достаточные многие в Сейме этого не понимают. Мы говорим, чтобы они это поняли“, — сказал политик.