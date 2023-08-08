Правда ли, что во Франции анонсировали аукцион, на котором продадут реликвии из Киево-Печерской лавры?

12 июля 2023 года телеканал „Царьград“ опубликовал в своих соцсетях («ВКонтакте», „Одноклассники», Telegram, „Дзен») заметку под названием „Сокровища лавры уйдут с молотка. В Париже анонсировали аукцион православных святынь“. В тексте сообщалось, что ценности из Киево-Печерской лавры уже вывезены за границу при посредничестве ЮНЕСКО и вскоре будут выставлены на торги во Франции. В качестве подтверждения к постам была прикреплена фотография, на которой якобы запечатлён плакат, рекламирующий будущий аукцион в Париже. Этим снимком в Telegram также поделились, например, каналы „Рита Эбзеева» (140 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир» (152 000) и „Александр Семченко» (90 000). Ведущий „Соловьёв Live“ Сергей Карнаухов в своём канале (32 000 просмотров) подчеркнул: „Что характерно, с этой информацией может ознакомиться любой желающий на официальном сайте аукциона“.

Новость о парижском аукционе распространилась спустя примерно две недели после заявления главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о договорённости, якобы достигнутой между украинскими властями и представителями ЮНЕСКО и предусматривающей вывоз православных ценностей с территории Киево-Печерской лавры. Утверждалось, что их передадут на временное хранение в европейские музеи под предлогом спасения от российских ракетных ударов. Никаких доказательств своим словам руководитель СВР при этом не привёл. Его утверждения опровергли министр культуры Украины Александр Ткаченко, директор национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ Максим Остапенко и пресс-секретарь ЮНЕСКО Тома Мюллер, а за полтора месяца никаких свидетельств того, что мощи святых и другие реликвии действительно перевезли во Францию, Италию, Германию и Ватикан, так и не появилось.