Сборная Эстонии по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧЕ-2025

Три команды, занявшие первые места в каждой группе выйдут в финальный турнир. Однако, поскольку Польша является одним из хозяев чемпионата Европы 2025 года, у них уже есть прямая путевка на чемпионат Европы. Таким образом, Литва, Эстония и Северная Македония разыграют между собой оставшиеся две путёвки на чемпионат Европы.

Во время отборочного этапа к чемпионату Европы 2022 года Эстония также играла против Северной Македонии, и именно поражение македонцев вывело эстонцев в финальную часть ЧЕ- 2022.

Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.

Помимо Польши, в роли хозяев выступают также Финляндия, Латвия и Кипр.

Отборочные группы

Группа A:Словения, Украина, Израиль, Португалия

Группа B: Итаалия, Турция, Венгрия, Исландия

Группа C: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия

Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция

Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр

Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания

Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания

Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония

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