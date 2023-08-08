Рижский окружной суд оставил в силе аннулирование лицензии телеканала „Дождь“

В итоге суд решил, что телеканал представил ​​предвзятую и неточную информацию. Эти нарушения сыграли свою роль в оценке соразмерности, они складываются, поэтому аннулирование разрешения было наиболее подходящим решением.

Оценивая, достаточно ли это серьезное нарушение, чтобы из-за него аннулировать лицензию, суд учел, что в отношении „Дождя“ возбуждены другие дела об административных правонарушениях. В частности, находящееся на стадии судебного разбирательства непредоставление звуковой дорожки на латышском языке, которое до сих пор находится в стадии судебного разбирательства. Еще одно нарушение: российская армия упоминалась в передачах заявителя как „наша армия“, что могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединены с латвийскими вооруженными силами. Также и обозначение Крымского полуострова как части Российской Федерации - это ложная информация.

Суд отмечает, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, как соседней стране России, которая начала вооруженный конфликт, вторгшись в другую независимую страну - Украину. За призыв поддержать вооруженные силы России, в том числе и материально, в Латвии есть риск уголовной ответственности. Предоставленная информация должна оцениваться с точки зрения латвийской аудитории - совместима ли предоставленная „Дождем“ информация с идеей демократического государства, свободы слова и общественных интересов. Ответ суда - отрицательный.

Также указывается, что NEPLP возбудил против „Дождя“ несколько дел об административных правонарушениях, центральное - связано с программой от 1 декабря 2022 года, где журналист-заявитель распространял информацию об условиях, в которых живут мобилизованные лица Российской Федерации; упомянув, что многим солдатам можно было бы помочь со снаряжением и просто с элементарными удобствами на фронте.

В своем решении суд объяснил, что свобода слова может быть ограничена в определенных случаях. Например, в случае нарушения запрета делать обращения, угрожающие национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.

В разговоре с Delfi.lv адвокат „Дождя“ Эгилс Радзиньш сообщил, что ждет решения клиента, будет ли апелляция. „От комментариев воздержусь до разговора с клиентом - дело очень чувствительное, что ни скажешь, все может навредить… В целом суд поддержал решение NEPLP. На мой чисто субъективный взгляд… мне казалось, что наше государство - более независимое и сильное, чем это подается в решении суда. Вопрос в том, на самом ли деле безопасности нашего государства может угрожать массмедиа в данном случае… Если это так, то надо обратиться в законном порядке против человека (Алексея Коростелева), который так делает, но массмедиа отмежевалось от сказанного им, а все это произошло в прямом эфире - он неконтролируем… То есть такое может случиться с любым медиа. И сразу говорить, что это угрожает безопасности нашего государства… Что тогда будем говорить в других случаях?“

января независимый российский телеканал „Дождь“, вынужденно работающий в эмиграции, оспорил декабрьское решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании его лицензии на вещание в Латвии. Глава NEPLP Иварс Аболиньш утверждал, что решение принято на основании заключения Службы государственной безопасности.

В качестве дополнительных аргументов решение содержало три пункта, которые нарушил „Дождь“, работая в Латвии: канал показал карту России, в которую входил Крым (Дзядко признал ошибку, объяснив ее спешкой), не обеспечил звуковую дорожку на латышском языке (обещали с 1 сентября), называл в эфире российскую армию „нашей армией“.

Кроме того, в эфире Алексея Коростелева, прозвучали слова, которые можно было расценить, как желание помочь мобилизованным военным российской армии: „Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте“. Вскоре Коростелев, который вел эфир из Тбилиси, был уволен.

Суд по обжалованию решения NEPLP о лишении лицензии телеканала „Дождь“ в Латвии прошел 13 июня.