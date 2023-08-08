На чемпионате Европы Мия Отт установила новый рекорд Эстонии и прошла в финал!

Отт пробежала квалификацию со временем 11,67. В вечернем полуфинале она улучшила рекорд Эстонии в возрастной группе до 20 лет на пять сотых, заняв третье место в своем забеге с результатом 11,53.

По итогам первых двух соревнований спортсменка вошла в пятерку лучших. В забеге на 100 м Мия Отт уступила британкам Рене Реджис и Джой Эз, которые пробежали за 11,36 и 11,37 секунд.

„Сегодня ты кричала громче всех на стадионе. Почему?“ — спросили у установившей новый рекорд Эстонии спортсменки после полуфинала.

„Я кричу от счастья, когда чувствую, что хорошо выступила. Один раз я не закричала, а потом товарищ по команде спросил, не случилось ли что. Это сбывшаяся мечта. До приезда сюда я думала, что довольна выходом в полуфинал, а теперь я в финале!“ — эмоционально ответила эстонка.

В забеге на 100 метров с барьерами среди женщин обеспечила себе место в полуфинале Анна-Мария Милленд, заняв третье место с результатом 13,36.

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