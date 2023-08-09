Мнение
09.08.2023, 09:30

МНЕНИЕ | Три года протестов в Беларуси: вернуться нельзя остаться

 
Елена и Сергей Белявские
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

С августа 2020 года в Беларуси проходили массовые протесты после объявленных властями результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко – он якобы набрал 80,8% голосов, основная соперница Светлана Тихановская – 10,09%. Многотысячные протесты в Беларуси начались именно после объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Елене и Сергею пришлось уехать из страны. Сейчас они живут в Эстонии. О том, что чувствуют сейчас белорусы, — в материале RusDelfi.

После голосования три года назад муж начал выходить на митинги, поддерживать митинги материально, участвовал в обсуждении законов в новой Беларуси. Я выходила на митинги реже, старалась сильно не рисковать, так как дома оставались дети и животные.

Но даже немного участвуя, я наблюдала многочисленные избиения невооруженных, мирных людей. Во время простой прогулки видела, как людей вытащили из троллейбуса, а потом дали сроки в 1 год и 7 лет. Видела, как по ночам забирали соседей из квартир.

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