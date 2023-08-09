МНЕНИЕ | Три года протестов в Беларуси: вернуться нельзя остаться

С августа 2020 года в Беларуси проходили массовые протесты после объявленных властями результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко – он якобы набрал 80,8% голосов, основная соперница Светлана Тихановская – 10,09%. Многотысячные протесты в Беларуси начались именно после объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Елене и Сергею пришлось уехать из страны. Сейчас они живут в Эстонии. О том, что чувствуют сейчас белорусы, — в материале RusDelfi.