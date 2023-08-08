МНЕНИЕ | Ида-Вирумаа и остальная Эстония: два инфополя - два мира. Сможет ли спецпредставитель изменить ситуацию?

Уже несколько месяцев подряд общественность ждет от правительства конкретики в том, что будет представлять собой спецпредставитель в Ида-Вирумаа. За эти месяцы было немало спекуляций касательно его обязанностей, однако для меня остается главным вопрос – будет ли спецпредставитель простым косметологом, участвующим в дискуссиях и отвечающим за условное переименование улиц, или же он станет двигателем прогресса и главным лидером положительных изменений во благо жителей Ида-Вирумаа? Как минимум ясно одно – без создания позитивной повестки у спецпредставителя ничего не получится, уверен Павел Прокопенко.