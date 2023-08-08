МНЕНИЕ | Ида-Вирумаа и остальная Эстония: два инфополя - два мира. Сможет ли спецпредставитель изменить ситуацию?(3)
Уже несколько месяцев подряд общественность ждет от правительства конкретики в том, что будет представлять собой спецпредставитель в Ида-Вирумаа. За эти месяцы было немало спекуляций касательно его обязанностей, однако для меня остается главным вопрос – будет ли спецпредставитель простым косметологом, участвующим в дискуссиях и отвечающим за условное переименование улиц, или же он станет двигателем прогресса и главным лидером положительных изменений во благо жителей Ида-Вирумаа? Как минимум ясно одно – без создания позитивной повестки у спецпредставителя ничего не получится, уверен Павел Прокопенко.
Я даже не хочу представлять, как сложно будет спецпредставителю заполучить доверие идавирусцев, ведь последние явки на выборах показали, что интерес к политике угасает, а новости о повышении налогов и вовсе убивают доверие к текущему правительству тех жителей, которые и так, мягко говоря, сильно скептично относились к своей родине. Лучшим выбором, следовательно, был бы человек, знакомый жителям Ида-Вирумаа. С другой стороны, выбор не имеет значения, если человек готов душой и сердцем болеть за Ида-Вирумаа.