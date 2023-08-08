ФОТО | В Таллинне осквернили советский мемориал на Маарьямяэ

По словам руководителя процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, в связи с этими надписями полиция начала криминальное производство по статье KarS 149, которая касается осквернения памяти умершего. В качестве наказания по статье предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года.

На месте работает патруль полиции, все обстоятельства случившегося выясняются.

Также полиция напоминает, что сообщать о таких инцидентах необходимо не только в социальных сетях, но и по номеру 112. „Так мы сможем быстрее отреагировать и принять меры“, - отметили в Департаменте полиции и погранохраны.

В 2022 году было 32 зарегистрированных случая осквернения памяти. В этом году полиция зафиксировала 11 подобных преступлений.

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