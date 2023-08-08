МНЕНИЕ | Зачем Таллинн превратили в рассадник бурьяна и клещей?(22)
Наверное каждый житель Таллинна заметил, что в этом году прежде аккуратные общественные газоны столицы повсеместно превратились в заросшие бурьяном пустыри. Власти города называют всё это „альпийскими лугами“, объясняя заботой об экологии, однако на деле всё это лишь портит вид города.
Конечно, заботой об экологии, включая сохранение драгоценных жизней жучков-паучков, в наше ориентированное на „зелёный переход“ время обосновать можно практически всё. Однако у любого полезного начинания, вероятно, должны быть какие-то границы. Когда движешься вдоль поросших высокой травой обочин городских улиц или гуляешь по дорожкам парков и зелёных зон невольно возникает ощущение заброшенности и неухоженности. Нет, совершенно не красивых „альпийских лугов“, а неумения/нежелания городских властей позаботиться о достойном внешнем виде общественного пространства.
Наверное, можно было бы ещё как-то понять, если бы для многотравия были выделены лишь несколько ограниченных территорий в каждом из районов города, за которыми постоянно следили бы городские садовники – пололи очевидные сорняки, добавляли цветов и т.д. Сейчас же т.н. луга (которыми почему-то стали в т.ч. упомянутые обочины дорог, дворы и скверы) массово зарастают репейником и прочим малоэстетичным бурьяном. В связи с этим в голову закрадывается мысль, а не связано ли решение не косить городские газоны с элементарным желанием сэкономить? Ведь если не поддерживать газоны в порядке, то и платить за это не надо!
Если это так, то предлагаю на достигнутом не останавливаться, а в будущем „ради экологии“ отказаться от уборки улиц, ведь естественный мусор – это так „мило“! Можно ещё не подрезать деревья и кустарники – зачем вмешиваться в естественную красоту растений?
Конечно, в данном случае я утрирую, но всё же призываю при всём неуёмном стремлении к зелёным далям соблюдать баланс интересов экологии и современного общества.
Несомненно, природная красота и луга – это здорово, но уместны ли они на каждом шагу в большом городе? Может имеет смысл больше уделять внимания их сохранению за его пределами? В противном случае мы однажды придём не к зелёной красоте, а к состоянию заброшенной окраины, на которой хорошо будут чувствовать себя лишь клещи и прочие обитатели столь полюбившегося властям Таллинна бурьяна.
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