МНЕНИЕ | Зачем Таллинн превратили в рассадник бурьяна и клещей?

Конечно, заботой об экологии, включая сохранение драгоценных жизней жучков-паучков, в наше ориентированное на „зелёный переход“ время обосновать можно практически всё. Однако у любого полезного начинания, вероятно, должны быть какие-то границы. Когда движешься вдоль поросших высокой травой обочин городских улиц или гуляешь по дорожкам парков и зелёных зон невольно возникает ощущение заброшенности и неухоженности. Нет, совершенно не красивых „альпийских лугов“, а неумения/нежелания городских властей позаботиться о достойном внешнем виде общественного пространства.

Наверное, можно было бы ещё как-то понять, если бы для многотравия были выделены лишь несколько ограниченных территорий в каждом из районов города, за которыми постоянно следили бы городские садовники – пололи очевидные сорняки, добавляли цветов и т.д. Сейчас же т.н. луга (которыми почему-то стали в т.ч. упомянутые обочины дорог, дворы и скверы) массово зарастают репейником и прочим малоэстетичным бурьяном. В связи с этим в голову закрадывается мысль, а не связано ли решение не косить городские газоны с элементарным желанием сэкономить? Ведь если не поддерживать газоны в порядке, то и платить за это не надо!

Если это так, то предлагаю на достигнутом не останавливаться, а в будущем „ради экологии“ отказаться от уборки улиц, ведь естественный мусор – это так „мило“! Можно ещё не подрезать деревья и кустарники – зачем вмешиваться в естественную красоту растений?

Конечно, в данном случае я утрирую, но всё же призываю при всём неуёмном стремлении к зелёным далям соблюдать баланс интересов экологии и современного общества.

Несомненно, природная красота и луга – это здорово, но уместны ли они на каждом шагу в большом городе? Может имеет смысл больше уделять внимания их сохранению за его пределами? В противном случае мы однажды придём не к зелёной красоте, а к состоянию заброшенной окраины, на которой хорошо будут чувствовать себя лишь клещи и прочие обитатели столь полюбившегося властям Таллинна бурьяна.