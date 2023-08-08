МНЕНИЕ | Русскоязычным пора определиться с симпатиями: политическое раздвоение личности до добра не доведет

Когда читаешь комментарии в социальных сетях, порой складывается ощущение, что многие люди живут как бы одновременно в нескольких реальностях — существующем мире и мире несбыточных мечтаний, основанных на чужеродной пропаганде и связанных с агрессией против всего окружающего. Особенно часто это проявляется в обсуждении тем, связанных с развитием или безопасностью Эстонского государства.

Вам в соцсетях часто попадались положительные комментарии о том, что происходит в стране? Помимо „котиков“, как правило, доброго слова удостаиваются лишь некоторые спортивные достижения (да и то не все). Если же речь заходит, например, о дорожном строительстве, то обязательно большинство будет осуждать пробки, но затем с удовольствием пользоваться отремонтированными дорогами или новыми значительно облегчившими жизнь инфраструктурными объектами. Просто по умолчанию.