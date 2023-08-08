08.08.2023, 11:24
МНЕНИЕ | Русскоязычным пора определиться с симпатиями: политическое раздвоение личности до добра не доведет
Россию хвалят люди, которые были там туристами или не были вовсе
ФОТО: | Delfi Meedia
Отдельного упоминания заслуживают недовольство русскоязычных жителей Эстонии по поводу почти любых действий эстонского правительства и одновременное восхваление до небес того, что происходит в соседней России, отмечает публицист Дмитрий Иванов.
Когда читаешь комментарии в социальных сетях, порой складывается ощущение, что многие люди живут как бы одновременно в нескольких реальностях — существующем мире и мире несбыточных мечтаний, основанных на чужеродной пропаганде и связанных с агрессией против всего окружающего. Особенно часто это проявляется в обсуждении тем, связанных с развитием или безопасностью Эстонского государства.