Мнение
08.08.2023, 11:24

МНЕНИЕ | Русскоязычным пора определиться с симпатиями: политическое раздвоение личности до добра не доведет

 
Россию хвалят люди, которые были там туристами или не были вовсе
Дмитрий Иванов
публицист
Жители Нарвы смотрят концерт по случаю 9 мая, устроенный в Ивангороде
Жители Нарвы смотрят концерт по случаю 9 мая, устроенный в Ивангороде
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Отдельного упоминания заслуживают недовольство русскоязычных жителей Эстонии по поводу почти любых действий эстонского правительства и одновременное восхваление до небес того, что происходит в соседней России, отмечает публицист Дмитрий Иванов.

Когда читаешь комментарии в социальных сетях, порой складывается ощущение, что многие люди живут как бы одновременно в нескольких реальностях — существующем мире и мире несбыточных мечтаний, основанных на чужеродной пропаганде и связанных с агрессией против всего окружающего. Особенно часто это проявляется в обсуждении тем, связанных с развитием или безопасностью Эстонского государства.

Вам в соцсетях часто попадались положительные комментарии о том, что происходит в стране? Помимо „котиков“, как правило, доброго слова удостаиваются лишь некоторые спортивные достижения (да и то не все). Если же речь заходит, например, о дорожном строительстве, то обязательно большинство будет осуждать пробки, но затем с удовольствием пользоваться отремонтированными дорогами или новыми значительно облегчившими жизнь инфраструктурными объектами. Просто по умолчанию.

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