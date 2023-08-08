Единственная эстонка покинула Кубок мира, но заработала кругленькую сумму

После равенства в двух классических партиях сильнейшую в противостоянии определял тай-брейк - четыре партии в быстрые шахматы. Именно в этом виде состязаний Тань является действующей чемпионкой мира. Она легко выиграла первую партию у Май Нарвы, во второй эстонке невероятными усилиями удалось взять реванш, однако третья и четвертая партии вновь прошли под контролем представительницы Поднебесной. В итоге в 1/8 финала соревнований прошла Тань Чжоньи, а Май Нарва покидает соревнования, которые безусловно может занести себе в актив. На этом же этапе выступления завершили экс-чемпионка мира Александра Костенюк, представляющая Швейцарию, и международный мастер из Казахстана Бибисара Ассаубайева.