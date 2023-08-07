Шахматисты Delfi Meedia AS покоряют латвийский шахматный турнир

Журналист Delfi Артем Ариков набрал в субботнем блице 6,5 очков. Вчерашний рапид закончился для шахматиста также положительно, 6 очков из 9. Он уступил немецкому гроссмейстеру Леону Монсу и двум норвежцам, одному из которых присвоили звание лучшего юниора турнира. „Сейчас думаю, что можно было не проигрывать тем, кому проиграл“, — поделился с RusDelfi шахматист.

По словам Артема Арикова, он поехал на турнир без лишних ожиданий, с целью вспомнить, как играть на больших соревнованиях. „Это мой первый серьезный турнир за долгое время. Рассчитывал на такой исход, для меня в текущем состоянии это отличный результат“.

В RTU Open также принимает участие и украинский шахматист Константин Лой, которого поддерживает Delfi. По его словам, блиц прошел не так хорошо, как ожидалось, принеся 6 очков из 11. Во вчерашнем рапиде из девяти партий была одна ничья и два поражения. „Так как я максималист, хочется лучшего результата“, — сказал Константин Лой.

Сегодня на турнире начинается классика. Своих соперников украинский шахматист пока не знает, но точно может сказать, что хочет получать лишь удовольствие от игры. „Есть западная и восточная психологии игры. На Западе настраиваются на результат, а на Востоке на процесс. Надо садиться и настраиваться на борьбу и получать удовольствие“, — рассказал Константин Лой редакции RusDelfi.

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