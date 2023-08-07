МНЕНИЕ | Навального освободит победа Украины

Алексей Навальный получил новый тюремный срок - 19 лет колонии особого режима по обвинениям в экстремизме. Это не стало неожиданностью, обвинение просило 20. Приговор так же несправедлив, абсурден и политически мотивирован, как и предыдущие. Сама по себе новость пятницы, 4 августа, - циничное напоминание о находящемся уже более двух с половиной лет за решеткой самом известном на Западе российском оппозиционере. На фоне ужасов войны России против Украины о нем и других политзаключенных неоправданно забыли, вспоминая лишь в дни новых приговоров. Их судьбы напрямую зависят от исхода этой войны.

Для Навального этот приговор - рекорд, но не предел. Кремль продолжает курс на максимально жестокие, сравнимые со сталинскими сроки заключения для своих противников - вплоть до введенного недавно пожизненного заключения за госизмену. Цель очевидна - „выбить из головы мысли о противодействии“ и „запугать миллионы“, как справедливо пишет и сам Навальный в опубликованном накануне приговора тексте.

Навальный напрасно надеется на протест в России

В этом тексте оппозиционер остается верен себе и по-прежнему надеется на сопротивление диктаторскому режиму президента Владимира Путина внутри России. Напрасно. Опыт предыдущих лет показал, что эти надежды себя не оправдали, и пока нет оснований думать, что это быстро изменится.

Новый приговор усилил ощущение, что у Навального и других российских политзаключенных есть одна реальная надежда - победа Украины. Такие, как он, яркие политические фигуры выйдут на свободу только тогда, когда Украина победит в войне, и это вызовет смену власти в России. Возможно, не сразу. За поражением может последовать период смуты и внутреннего противостояния, но итог неизбежен - крах путинской системы.