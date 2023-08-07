Беременная корова, отправленная на бойню, спасла не только свою жизнь, но и жизнь будущего теленка

Эстонский союз защиты животных позаботился о корове-матери и ее сыне, который не должен был родиться – беременная корова направлялась на бойню, но сумела сбежать, когда животных выгружали.

Сигналы о плохой заботе о стаде крупного рогатого скота дошли до зоозащитников несколько лет назад. Животные хозяина, попавшего в плен алкоголю, бродили по острову Вормси, размножались, рождались и умирали, как мухи. Поили их соседи. Островитянам не оставалось ничего иного, как начать что-то делать со стадом, которое разрослось до сотни.

В конце прошлого года была достигнута договоренность, что владелец перестанет держать скот и отправит его на бойню.

„При разгрузке героиня нашего рассказа решила, что это не подходящий для смерти день, и спаслась бегством. Корова была стельная. Судя по возрасту теленка, у коровы в тот момент был ранний срок беременности. Никого не интересовала дальнейшая судьба животного на свободе. Ни владелец, ни убойщики скота не пошли его ловить“, — написали представители Эстонского союза защиты животных в социальных сетях.

Корова смогла не только выжить в дикой природе с прошлой осени до сегодняшнего дня, но и родить крошечного бычка несколько месяцев назад. Ее с теленком заметили в начале прошлой недели, когда она пошла на ферму с другим скотом. Животное натворило много бед в саду, и люди начали искать помощи, потому что корова просто так не сдалась.

Владелец фермы обратился в полицию, в волость, и, наконец, дошел до Общества защиты животных. Незадолго до этого случаем занялись представители Ветеринарного департамента и волость. Активисты по защите прав животных посчитали, что, животное, которое так храбро боролось за свою жизнь и жизнь своего теленка, несправедливо отправлять на бойню. Итак, животных выловили, и мать и сын сразу нашли дом на ферме Крууса под Чудским озером, куда волонтеры уже отправляли раньше сельскохозяйственных животных.