„У меня была большая жажда мести“. Как пережитое насилие августа-2020 подтолкнуло белорусов пойти на войну в Украине
Правозащитники из Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси обратили внимание на то, что многие из белорусских бойцов в Украине вспоминают, что во время протестов 2020 года столкнулись с насилием, жестокостью, пытками со стороны силовиков. Они поговорили с белорусами-добровольцами, чтобы выяснить, как пережитый травматичный опыт во время протестов повлиял на их решение отправиться на войну. „Зеркало“ публикует сокращенную версию исследования.
Международный комитет по расследованию пыток — это правозащитная организация, созданная после поствыборных событий 2020 года как ответ на высокий уровень насилия со стороны властей в отношении мирных протестующих. Комитет документирует, сохраняет и анализирует свидетельства о пытках и жестоком обращении с задержанными.
„С первых дней полномасштабного военного вторжения России в Украину стали появляться новости о том, что белорусы и белоруски вступают в ряды Вооруженных сил Украины. В интервью добровольцев прослеживались общие моменты: они признавались, что мало кто имел боевой опыт прежде, и вспоминали о пережитом в 2020 году насилии. Многие рассказывали о том, как подверглись жестокому обращению и пыткам со стороны силовых структур. Начала прослеживаться взаимосвязь между их решением стать добровольцами и травмирующим опытом белорусских протестов“, — отмечают авторы.
В пример они приводят Тимура Мицкевича. В 2020-м 16-летнего парня задержали на протестах и избили до такой степени, что врачам пришлось вводить его в искусственную кому. Против него возбудили уголовное дело, его мать умерла. Тимуру удалось сбежать из больницы и из страны. В 2022-м он присоединился к полку Калиновского. „А пошел бы Тимур на войну, если бы не август 2020-го?“ — задались вопросом авторы проекта и решили исследовать эту тему, побеседовав с другими бойцами.
В проекте участвовали 15 белорусских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ: 14 мужчин и одна женщина. Опросный лист для них составил приглашенный кризисный психолог, имя которого не названо в целях безопасности, а сами интервью проводил украинский психотерапевт Демьян Попов, который работает с бойцами полка Калиновского.
Средний возраст участников — 30 лет, самому старшему — 43 года, самому младшему — 20. Восьми из 15 на момент опроса не было и 30 лет, трое были младше 25. Из всех только двое раньше имели армейский опыт, но минимальный.
Девять из 15 интервьюируемых были политически активны еще до 2020 года: четверо — периодически, пятеро — постоянно. Остальные до 2020-го „жили обычной жизнью“. Но при этом у всех была сформированная позиция, в той или иной степени они были не согласны с политикой действующей власти. Поэтому большинство в 2020 году приняли участие в протестах, остальные белорусские добровольцы были их свидетелями.
Интервьюируемые упоминают о „невозможности так жить дальше“, желании восстановить справедливость, законность, о солидарности с задержанными и искалеченными людьми. Для двоих поворотный момент настал даже не во время выборов, а раньше, в связи с COVID-19 и реакцией властей на эпидемию.
Восемь из 15 прошли через избиения и пытки в Беларуси с августа 2020-го, почти все видели, как задерживают и избивают других. После протестов все раньше или позже покинули Беларусь, сразу в Украину уехали шестеро.
„Уровень жестокости превзошел все возможные и невозможные рамки“
Первым травмирующим событием для участников психологи проекта обозначают вечер 9 августа 2020 года и следующие три дня, когда уровень насилия силовиков против протестующих был пиковым.
Жестокость и бесчеловечность со стороны властей значительно травмировали участников и стали триггером для дальнейшего сопротивления.
„Там я была абсолютно беспомощной“
Репрессии в Беларуси усиливались и охватывали все группы общества. Десяти участникам проекта пришлось покинуть страну из-за угрозы ареста. Многие уехали сразу после протестов.
Один уехал чуть позже — когда не получил поддержки в призыве к насильственному противодействию властям. Из 15 человек на тот момент он был единственным, кто открыто выступал за силовой протест.
Со временем от поддержки мирного протеста к идее активного сопротивления перешли пятеро интервьюируемых. Двое из них пережили пытки и жестокое отношение в разный период, начиная с августа 2020 года, еще один подвергся тяжелейшему насилию со стороны белорусских силовиков в первые поствыборные дни.
Шестеро уехавших жили в Украине, четверо в других странах. Некоторые из добровольцев рассказывают, что жизнь в эмиграции давалась тяжело, двое говорят о том, что было сложно понять, как строить жизнь дальше.
„Мы потеряли Беларусь, Украину мы не можем потерять“
Когда началась полномасштабная война, 24 февраля 2022 года, участники проекта восприняли это по-разному. Один человек испытал ужас от происходящего.
То, что войска идут из Беларуси, стало ударом для интервьюируемых.
Почему участники проекта решили пойти добровольцами? Заранее были готовы воевать только четыре человека. Корни мотивации у 15 интервьюируемых были разными.
Пятеро в первую очередь хотели получить боевой опыт. Четверо желали отстаивать Украину, чтобы не потерять страну, которая стала им вторым домом.
Для кого-то важным стало понимание, что победа Украины — это шанс победы и для Беларуси. Решение пойти на войну виделось и видится им единственно верным.
У одного человека решение пойти добровольцем было продиктовано в первую очередь желанием мести. Это был мужчина, который 9−12 августа 2020 года подвергся тяжелейшим пыткам со стороны белорусских силовиков, это „вышибло его из одной реальности в другую“, отмечает психотерапевт Попов.
И это был единственный интервьюируемый, кто во время беседы испытывал сильные эмоции и переживания — остальные говорили довольно ровно. Демьян Попов добавляет, что притупление ощущений на войне — необходимый элемент, потому что иначе можно не справиться с переживаниями: „Это не про ожесточение и не про обесчувствование. Переживания становятся новым опытом: „Я знаю, как это, да, я это чувствую, но чувствую по-другому“. Человек берет этот опыт и становится сильнее. Это про ощущение, что тебя уже мало чем можно напугать“.
„Ты можешь на что-то влиять“
Пятеро добровольцев на вопрос о мотивации говорили про обретение дееспособности. Они почувствовали, что для них война может стать возможностью справиться с ощущением беспомощности, которое было связано с ситуацией в Беларуси, перестать быть жертвой, найти новый смысл.
Насилие в августе 2020 года — избиения, пытки, многочасовое стояние на коленях во дворах РУВД, переполненные камеры — все это, как и последующие события, было про потерю дееспособности, объясняют авторы проекта. Уже почти три года режим продолжает репрессии. У белорусов во всех смыслах связаны руки: ни один из ненасильственных рычагов давления не работает или работает не так эффективно, как хотелось бы. Именно из-за этого, полагают авторы, большая часть собеседников говорит о вступлении в ряды добровольцев как о возможности прямого противостояния абсолютному злу — и как раз это для них и есть возвращение дееспособности.
„Не вижу вообще никакой картинки“
В конце беседы добровольцев спрашивали, каким они видят свое будущее. Большинству из них оказалось сложно строить планы, они рассуждали о продолжительности войны, освобождении Украины и потом Беларуси, но не говорили о себе лично.
Лишь трое признались, что после окончания войны хотят „жить своей жизнью“.
Резюме психотерапевта
— Через этот проект подтвердились мои ощущения того, что нужно сделать для того, чтобы из обычного человека появился человек, способный стрелять и убивать, военный. И здесь как раз есть эта история про „дееспособность“ и „не быть жертвой“, — говорит психотерапевт Демьян Попов. — На примере этих людей очень четко видно, что одно из основных ощущений после выборов 2020 года — это ощущение беспомощности, „я ничего не могу сделать“. И поэтому война им кажется выходом — это про обретение дееспособности. „В Украине воевать“, „дать по морде врагу“ — это то, о чем они говорили во время интервью. Мы же понимаем, что здесь [Россия] — тоталитаризм, диктатура, насилие — просто другая голова дракона, которая ненасилия не понимает. Вот человек, один из наших собеседников, который очень поддерживал мирный протест, участвовал в нем, а потом из-за этого с ним произошли чудовищные вещи. И сейчас в интервью своим основным мотивом вступления в ряды добровольцев он называет месть. Для меня он — подтверждение этой связи. И это, наверное, было самым интересным для меня. Насилие порождает насилие, да, потому что с насилием можно справиться, как правило, только насилием. Но травма может быть и точкой роста, и это работает как для одного человека, так и для общества в целом. <…> Но если это пережить, сумев сохранить свою идентичность, тогда у общества есть шанс перейти на новую ступень развития. Если пережить не получится, то это может привести к разрушению, деградации, уничтожению, смерти — в социальном или общем смысле.