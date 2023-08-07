„У меня была большая жажда мести“. Как пережитое насилие августа-2020 подтолкнуло белорусов пойти на войну в Украине

„Дать отпор, потому что все равно мы за правду и ты понимал, что здесь правильная сторона только одна, и да, тем более что сейчас ты, получается, уехал из своей страны, и тебя здесь догоняет опять это все. И что, все время бегать куда-то? Если это не остановить, оно пойдет дальше. Я не могу вернуться в свою страну, и мне сейчас [нужно] отсюда уезжать и так всё время бегать. Надо с этим что-то делать“, — поясняет М5.

„Я помню это ощущение, когда ты готов выйти на площадь и спалить себя заживо. Лишь бы ты только что-то сделала вообще. Ты понимаешь, ты не делаешь этого, потому что будет бесполезно. Вот такое. Ты настолько ничего там не можешь. А тут ты понимаешь, что ты можешь на что-то влиять. Причем ты можешь выступить против того же врага, который был у тебя там. Потому что было абсолютно очевидно, что режим Лукашенко никогда бы не устоял без помощи Путина. И, по сути, наш враг, который был у нас дома, пришел еще и сюда. Ты уезжаешь в другую страну, а он припирается за тобой. Ты такой, не, ну щас я могу дать тебе по еб**у, я пошла. Приблизительно так. Там не могла — тут могу“, — рассказывает Ж1.

„Не вижу вообще никакой картинки“

Резюме психотерапевта

— Через этот проект подтвердились мои ощущения того, что нужно сделать для того, чтобы из обычного человека появился человек, способный стрелять и убивать, военный. И здесь как раз есть эта история про „дееспособность“ и „не быть жертвой“, — говорит психотерапевт Демьян Попов. — На примере этих людей очень четко видно, что одно из основных ощущений после выборов 2020 года — это ощущение беспомощности, „я ничего не могу сделать“. И поэтому война им кажется выходом — это про обретение дееспособности. „В Украине воевать“, „дать по морде врагу“ — это то, о чем они говорили во время интервью. Мы же понимаем, что здесь [Россия] — тоталитаризм, диктатура, насилие — просто другая голова дракона, которая ненасилия не понимает. Вот человек, один из наших собеседников, который очень поддерживал мирный протест, участвовал в нем, а потом из-за этого с ним произошли чудовищные вещи. И сейчас в интервью своим основным мотивом вступления в ряды добровольцев он называет месть. Для меня он — подтверждение этой связи. И это, наверное, было самым интересным для меня. Насилие порождает насилие, да, потому что с насилием можно справиться, как правило, только насилием. Но травма может быть и точкой роста, и это работает как для одного человека, так и для общества в целом. <…> Но если это пережить, сумев сохранить свою идентичность, тогда у общества есть шанс перейти на новую ступень развития. Если пережить не получится, то это может привести к разрушению, деградации, уничтожению, смерти — в социальном или общем смысле.

