Исследование: в Латвии хуже всего из стран ЕС соблюдаются права транслюдей. Как обстоят дела в Эстонии?

Всего оценивалось соответствие по 30 индикаторам. В их числе возможность легально сменить документы и личные данные (как после совершения трансгендерного перехода, так и без хирургического вмешательства), предоставление убежища людям из стран, где транслюдей преследуют, борьба с преступлениями и распространением оскорбительных высказываний против транслюдей, отсутствие дискриминационных законов и т.д.

Латвия соответствует критериям TGEU всего по 3 показателям: в стране существует четкая и результативная административная процедура юридического признания изменения гендера, такая же процедура для смены имени, а также юридически закрепленная возможность запросить убежище для транслюдей из небезопасных стран.

Худший результат в Евросоюзе показала Румыния, она соответствует стандартам TGEU только по одному стандарту из 30. Лучше всего в ЕС права трансгендеров обеспечивают на Мальте, в Люксембурге, Дании и Бельгии; среди всех европейских стран лидирует Исландия. Законодательство и практика в Литве удовлетворяют 4 критериям, в Эстонии — 15.

„Прогресс обнадеживает, но наше исследование делает очевидными важные области для улучшения. Транслюди призывают правительства к решительным мерам: они имеют право жизнь без насилия и дискриминации. Для этого им необходимы серьезные инвестиции в правовую защиту на национальном и региональном уровнях. Мы призываем общественные организации, правозащитников и политиков не терять бдительности и продолжать совместную работу по созданию более инклюзивного общества, внедрению эффективных мер по борьбе с насилием и дискриминацией и содействию полному соблюдению прав человека для транслюдей,“ — прокомментировал результаты исследований исполнительный директор TGEU Ленни Эмсон.

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